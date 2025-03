La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció por ya no atrasar más la designación de la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) capitalino.

El vocero de los diputados guindas, Paulo García, dijo que no quieren que la renuncia de uno de los integrantes del Comité de Selección, por haber presentado una carta de recomendación apócrifa, retrase aún más el nombramiento de la titular del instituto.

Precisó que están a favor de lo que haga más fácil la definición de la nueva titular, es decir, votarla con los cuatro de los cinco integrantes del Comité de Selección o que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envíe una nueva propuesta.

“Lo que no queremos es retrasar aún más la definición, como saben perfectamente, no es una definición nada más así en el vacío, sino que es toda la normatividad y los instrumentos de planeación de la Ciudad: el plan general, los planes de ordenamiento por demarcación. Entonces, no queremos que un nombramiento o esta situación que ocurrió se retrase más.

“Entonces, ¿qué es la respuesta que te diría?, pues lo que haga más ágil la definición y que nos permita avanzar, ya sea si nos se puede con los integrantes actuales, con la cantidad de votación de dos terceras partes que marca la ley, o se nombre a otra persona, lo que sea más ágil para poder despachar este pendiente y que podamos avanzar ya en instrumentos de planeación para la Ciudad”, expuso el legislador durante la conferencia La Chilanguera.