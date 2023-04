La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) y la Asociación de Hoteles local entregaron esta semana al Gobierno capitalino una propuesta para regular las plataformas de hospedaje como Airbnb.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los presidentes de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez, y de la Asociación de Hoteles, Rafael García, indicaron que el objetivo de la propuesta es equilibrar el mercado, garantizar la seguridad y protección de los usuarios y de la comunidad que se encuentre alrededor de estos alojamientos.

Proponen efectuar un padrón que indique zonas donde pueden y no operar, cuántos alojamientos de este tipo hay, en qué colonias y tiempo de operatividad, siempre y cuando cumplan con medidas de seguridad, protección y de medio ambiente. Además, en caso de condominios, que los vecinos acepten estar de acuerdo con ello.

En materia de protección civil, deberán cumplir con requisitos mínimos como contar con extinguidores, cámaras de seguridad, entre otros.

“Llamamos con urgencia al gobierno para regular de forma inmediata estas plataformas y que operen de la manera correcta, que convivan en armonía y en una competencia más leal con el sector hotelero de la Ciudad”, enfatizó Rodríguez.

Precisó que las ventas por la oferta de modalidad de alojamiento en plataformas durante 2022 en la Ciudad de México ascendieron a más de 150 millones de dólares. “Esto dejaron de recibir los hoteles, es un porcentaje muy alto, si no hubiera esta modalidad, se hubieran hospedado en hoteles”, dijo.

El líder empresarial señaló que se busca también dar certeza al usuario, ya que actualmente quien renta en plataformas no tiene un respaldo para interponer quejas ante la Profeco.

“Que estén verdaderamente registrados y se den de alta con este servicio, para que independientemente de lo que ellos generan como un impuesto al hospedaje, pues también cumplan con otras regulaciones que permitan que el huésped tenga la posibilidad de denunciar en su caso, con las sanciones correspondientes cuando no se cumplan con los distintas plataformas”, sostuvo Rodríguez.

“No pueden desaparecer las plataformas, tienen que operar, estamos de acuerdo, es más, es una demanda del consumidor. Sin embargo, tenemos que buscar la regulación adecuada de estos lugares, en donde, en primer término, se busque la seguridad de los huéspedes, es lo primero que tienen que contemplar, y para eso tendrán que implementar una regulación”, mencionó.

Indicó que las habitaciones de hotel crecieron 1%, mientras que los cuartos en plataformas como Airbnb, 58%.

Rafael García, de la Asociación de Hoteles, explicó que un hotel tarda aproximadamente cuatro años en entrar en operación, al pagar licencias y permisos como uso de suelo, predial, luz y agua de uso comercial, medidas de protección civil. Mientras que en las plataformas, en media hora se dan de alta y pagan el ISR, IVA y el Impuesto Sobre Hospedaje.

“Que vean la magnitud del crecimiento de 1000%, cuando la hotelería crece un 1% anual. Si no se regula traerá problemas a los vecinos, al medio ambiente, a la capital, a los hospedajes que al pagar tantos requisitos no pueden bajar el costo de renta por noche, porque se tiene que sacar utilidades y no hay piso parejo”, enfatizó.

“Nos ha pegado fuertísimo, pero además los vecinos se van a vivir a otros lados porque están siendo desalojados para ocupar el inmueble como hospedaje en plataforma en zonas donde no están permitidos los hoteles. Hay una competencia desleal completamente”, agregó.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este año estará un estudio sobre el aumento de las rentas en la Ciudad de México, el cual se presentará a la ciudadanía, y de ahí se analizarán las posibilidades de regulación de las plataformas digitales de hospedaje.