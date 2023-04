La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que este año estará un estudio sobre el aumento de las rentas en la Ciudad de México, el cual se presentará a la ciudadanía, y de ahí se analizarán las posibilidades de regulación de las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb.

Lo anterior con el objetivo de regularlo y evitar la gentrificación y con ello expulsión de personas en ciertas zonas de la capital mexicana.

"Estamos haciendo un trabajo de revisar cómo han aumentado las rentas en la ciudad, porque el objetivo es la regulación tiene que ver con eso de que no haya incremento de rentas en algunas zonas de la ciudad, pues que genere gentrificación y expulsen a gente que históricamente ha vivido ahí, es el objetivo que no suban otros servicios en otras zonas (...) (Este año que dará) si es que hay regulación o no, lo que va a quedar es todo el estudio para presentarlo a la ciudadanía y se conozca y de ahí ver cuáles son la posibilidad de regulación", indicó Sheinbaum Pardo.

Agregó: "Estamos terminando un estudio de qué lugares en la ciudad han subido las rentas y si esto se debe a las plataformas de renta para alojamiento o si es algo que se venía de una tendencia de incremento, como en el caso de la Condesa y Roma, que venía ya un incremento de las rentas independiente de las plataformas, por un lado, eso y, por otro lado, estudiando la regulación en distintos lugares del mundo", detalló.

Tras supervisar las obras del Instituto Rosario Castellanos, plantel Santo Tomás, la mandataria capitalina señaló que de llegar a una regulación, lo que no quieren es que haya supervisores para vigilar el tema de las rentas, ya que se prestaría a actos de corrupción.

Asimismo, indicó que como parte del estudio, están midiendo el número de turistas que llegan y buscan una renta habitacional por aplicación.

"Lo que no queremos es que si llegamos a una regulación dependa de la contratación de muchos supervisores porque al final ni se puede llegar a controlar adecuadamente y se puede llegar a prestar, pues, a cuestiones de corrupción, en todo caso tendría que ver con un proceso distinto", mencionó la mandataria.



