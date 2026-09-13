Tultepec, Méx.— Artesanos pirotécnicos señalaron que las ventas han disminuido hasta en 100%, por lo que pidieron a la población no satanizar la profesión, acercarse a comprar sus cohetes en los mercados autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, esto tras la explosión ocurrida en Temascalcingo, que dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 82 lesionadas.

En conferencia de prensa, Norma Rojas, presidenta del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito, señaló que en el sitio cuentan con las medidas de seguridad necesarias. “No tenemos nada de gente, estamos parados. Es la primera vez que pasa”, dijo.

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