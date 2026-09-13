Con su quinto disco, Una raya más al tigre, Camila Fernández busca convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones de mujeres, especialmente para su hija Cayetana, de apenas cinco años, sin dejar de reconocer a quienes, desde hace varios años, abrieron camino para ella en la música regional.

La hija de Alejandro Férnandez señala a Lucha Villa como una de las figuras que la inspiraron, efecto que le gustaría replicar ahora.

“Soy muy agradecida a las mujeres que abrieron camino antes que yo para que estuviera aquí y tuviera este gran recibimiento”, indica la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Siento que las nuevas generaciones ahorita no se están fijando tanto en el género sino en un buen arreglo. He visto a muchos hombres cantar la ‘Tusa’ (canción de Karol G y Nicki Minaj). Estoy feliz de tener esta oportunidad de representar al mariachi en nombre de una mujer, en nombre de los Fernández”, añade.

Al estar involucrada desde pequeña en la industria musical debido al trabajo de su padre, Camila considera que no ha tenido problemas para adaptarse a ella ni a la vida de artista, pero reconoce que esto puede convertirse en un obstáculo para quienes, a diferencia de ella, buscan ingresar a la música sin haber tenido ese acercamiento desde temprana edad.

Por eso insta a las mujeres a no dejarse apabullar por el miedo o las malas críticas para cumplir sus sueños, y ve en la firmeza y la convicción las armas más poderosas que cualquiera puede utilizar para abrirse camino.

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“Todo da miedo, te desespera, te frustra, pero hay que hacerlo con todo y miedo, hay que seguir adelante, estar presentes, creer en nuestro arte, defender lo que queremos, porque si no lo haces tú primero, no vas a convencer a nadie más de tu trabajo. Hay que hacerlo con corazón, sentido de por qué lo estás haciendo y qué es lo que vas a cambiar”, afirma.

Reinterpreta a la dinastína

Ser parte de una familia como la de los Fernández, iniciada por su abuelo Vicente, que la heredó a su papá, Alejandro, y que ahora tiene su siguiente escalón en Alex y ella, es algo que motiva, aunque también admite que quiere dejar de lado la fama de “conquistadores” de sus predecesores.

“Amo que soy la voz femenina de esta gran familia de hombres tan talentosos, tan mexicanos, que quisieron ligarse a todo México y Latinoamérica. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hombres! Yo soy la otra cara de la moneda y creo que la gente se está divirtiendo mucho porque me gusta abordar el amor desde muchos puntos de vista, desde muchos sentimientos, desde emociones diferentes”, explica.

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A pesar de que el legado familiar podría implicar para muchos la responsabilidad de mantenerlo vivo, Camila no está cerrada a que su hija siga el camino de la música, como lo hicieron ella y sus hermanos.

“Quiero que se divierta. Si quiere ser cantante, va, la voy a apoyar y si no, pues no pasa nada, dice que quiere ser veterinaria, maestra, doctora, es muy entendida. También le gusta el tenis, quiere ser tenista, quiere ser de todo”, comparte orgullosa.

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