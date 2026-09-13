Creativos de cine y teatro andan buscando a personas que vivan con VIH en la Ciudad de México y su zona metropolitana para conformar una compañía que montará una puesta en escena y cuyo proceso será también un documental.

El realizador Ulises Pérez Mancilla (Los días francos), quien lleva 20 años diagnosticado, será el responsable de hacer el largometraje, mientras que Luis Eduardo Yee tendrá a su cargo la obra teatral.

La convocatoria cerrará el próximo sábado, para luego, el 1 de octubre, tener seleccionados a los entre ocho y 10 integrantes del proyecto.

“Vivo con el diagnóstico (de VIH) desde hace 20 años, entonces cómo que siempre ha sido un tema a tratar para mí, ya lo hice con mis cortometrajes Más mañana que otra vez y escribí el de El día comenzó ayer para Julián Hernández”, comenta Pérez Mancilla.

“Hay una importancia hacia el trabajo comunitario y enfocado a combatir el prejuicio que hay en torno al VIH, ya hay demasiados avances médicos para eso, pero seguimos con el prejuicio de que es sinónimo de muerte y otras cosas y de ahí viene la motivación el querer hacer esto, de contar más historias de gente que esté dispuesta a trabajar con su diagnóstico y con sus experiencias de vida”, añade.

CDMX y EDOMEX concentran casos

De acuerdo con el Informe Histórico VIH Día Mundial 2025 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, la capital mexicana observa más de 16 mil casos positivos en el periodo 2014-2025, siendo la segunda entidad más alta del país, sólo detrás del Estado de México.

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La convocatoria para el nuevo proyecto se puede encontrar en el Instagram de la compañía productora Cinema Incólume. La invitación está dirigida a personas mayores de 18 años que vivan con VIH, sin distinción de género u orientación sexual, dispuestos a compartir su caso. No es necesario contar con experiencia en actuación

“Me parece propio de la época esto de fusionar artes, hacer trabajos multimedios que no se quedan en una sola cosa. La obra tendrá su espacio, su público, a la vez de que se tendrá un registro documental en donde iremos conociendo su vida.

“Desde que anunciemos a los que se quedan se comenzará a grabar. Sabemos que no es fácil porque hay prejucios, así que se quiere a personas dispuestas a compartir sus experiencias, su vida”, detalla Pérez Mancilla.

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Los primeros recursos para comenzar el documental es un apoyo a guion otorgado por el IMCINE; ya en 2027 se buscarán fondos públicos para la realización, aunque el rodaje nunca se detendrá, precisamente porque retratará momentos reales.

“Uno de los mensajes que aprendí con Alain es que las personas que vivimos con VIH no morimos, parte del estigma es que se cree que ese es nuestro destino, pero se puede revertir eso y el diagnóstico no es algo que te defina”, subraya el entrevistado.

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