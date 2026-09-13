La violencia por el narco en Sinaloa sigue fuerte, pero a las propiedades de Julio César Chávez, hasta ahora, se les ha respetado.

El expugilista campeón del mundo sabe que la situación está difícil, así que hace votos para que las cosas se calmen.

“Conmigo no se meten. Me tienen un gran respeto, soy amigo de todo el mundo. Que si estoy metido o no, la gente sabe perfectamente que no”.

Chávez se encuentra ahora en la promoción de Chávez vs Chávez, docuserie recién estrenada en ViX, en donde él mismo cuenta sus pasajes oscuros, grises y positivos de su vida.

Llegó a ser considerado el mejor boxeador libra por libra al haber sido campeón mundial en tres divisiones distintas: Super Pluma, Ligero y Super Ligero, registrando más 80 nocauts en su carrera. Luego de eso cayó en problema de alcohol y drogas, de las cuales contabiliza orgulloso 18 años limpio.

¿Qué te convenció para hacer la serie?

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Fue una lucha de tres o cuatro años para convencerme, yo no quería que se ventilaran cosas que sé que me iban a doler. Mi esposa me dijo que de mí se decían cosas, algunas eran ciertas y otras mentiras, y que entonces por qué no contaba mi historia. Acepté y me trajo recuerdos que no me gustaron.

Pero podías haber tirado la toalla... (renunciar)

Sí, porque el director nunca me dijo de esas escenas (tristes). Hay escenas en las que si me veo muy mal y que no estaban en mi radar. Pero lo que más me impactó no son los testimonios, sino ver a mi madre tan sanita, tan lúcida, cantando, y ahora verla en cama luchando por su vida sí me pegó. Y lloré en la casa.

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Yo digo que en esta serie es el Chávez bueno contra el Chávez malo y al final ganó el bueno. Llegué hasta lo más alto, todo lo tuve, aviones privados, yates...

¿Y lo valió?

Claro, pero desafortunadamente cuando sentí que lo tenía todo, me empecé a sentir solo. ¿Y en qué me refugié? En lo malo. A la droga la vi todo el tiempo pasar, pero en mi mente mi meta era una (ser campeón), después me refugié en esa cosa.

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Ahora tus nietos te van a conocer por la serie...

Esta serie es de motivación pero también de reflexión, de que no se combina el deporte con lo otro porque eso te lleva a una destrucción. De que sí hay salida. Dios me dio otra oportunidad de vida.

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