Toronto.— Gael García Bernal y Diego Luna llevarán su complicidad latina hasta el TIFF 2026, donde coinciden en sus facetas de directores, en una programación que reúne también a Fernando Eimbcke.

Luna presenta en la sección Centerpiece el estreno de Ceniza en la boca, adaptación de la novela de Brenda Navarro que recién debutó en el Festival de Cannes.

“Es una historia sobre la inmigración, pero contada desde un ángulo distinto y con un enfoque en la resiliencia”, explica Diana Cadavid, programadora del TIFF.

García Bernal aterriza con Hombre al agua, filme que además protagoniza y que la semana pasad debutó en Venecia.

“Es una comedia negra y psicológica sobre la compleja relación entre un hombre cubano y un poderoso patriarca en México”, dice.

Por su parte, el director Fernando Eimbcke presenta la comedia en blanco y negro Moscas, para su debut ante el público estadounidense tras proyectarse en Berlín.

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“Fernando ha sido uno de estos cineastas que TIFF ha tenido muy en su corazón desde sus primeras películas”, destaca Cadavid.

En la sección Discovery, para películas de nuevos realizadores, se ubica la ópera prima de la directora Sharon Kleinberg, Soy Mario, tras su paso por el FICG.

“Es sobre un hombre trans que descubre que está embarazado, es sobre la lucha interna que tiene para decidir ser papá. Sharon logró una película muy conmovedora”.

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La región en Discovery incluye también Nosotros, producción rodada en Guatemala y realizada en coproducción con México.

Cadavid destaca los también estrenos de Glaxo de Benjamín Naishtat, coproducción de Argentina y Brasil, El amor es el monstruo, de Neto Villalobos, Doble Freedom y Perdón, que de triunfar en la sección Platform del TIFF sería candidata automática para el Oscar 2027 a Película Internacional.

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