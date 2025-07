Patrulla de SSC tira a motociclistas al pasarse un alto en Avenida México Tenochtitlán; "aquí no pasó nada", aseguraron policías "Nos estaban diciendo que si no escuchamos la sirena, pero a ver, que se pongan el casco a ver si escuchan algo y no se quisieron hacer responsables", explicó uno de los afectados

Patrulla de SSC causa incidente vial con motocicleta (02/07/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL