Acusados de haber robado a una mujer de origen colombiano, un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía capitalina en un centro comercial en la zona de Santa Fe.

¿Dónde fue el robo?

La mujer colombiana solicitó ayuda a los efectivos de la Policía Bancaria e Industrial que están asignados a la vigilancia de un centro comercial, ubicado en avenida Vasco de Quiroga y la calle Mario Pani, en la colonia Santa Fe Cuajimalpa.

Roban a mujer colombiana

La víctima refirió que había sido robada instantes antes por un hombre y una mujer y que posteriormente había recibido alertas por compras hechas con una de sus tarjetas, realizadas en el centro comercial referido.

Los policías se dieron a la búsqueda de la pareja y lograron ubicarlos en el estacionamiento del centro comercial.

A los sospechosos se les encontró una bolsa de mano y dos recibos de compra por las alertas que la denunciante había recibido notificaciones.

Por lo anterior, se detuvo a el hombre y la mujer, quienes fueron presentados ante la autoridad judicial.

El hombre, de 30 años de edad, cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por robo, entre los años 2014 y 2024, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

