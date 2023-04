Para bajar de peso: farmacia vendía medicamentos de forma ilegal en ÁO y Cofepris los descubre

En atención a una denuncia ciudadana sobre la comercialización de Esbelcaps, Redotex, Terfamex, entre otros fármacos controlados para el tratamiento de la obesidad, sin contar con los permisos necesarios ni con licencia para operar como farmacia, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió las actividades de un establecimiento en la alcaldía Álvaro Obregón.

FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/





En un operativo sanitario, verificadores especializados de esta comisión federal acudieron al domicilio de una farmacia identificada como Farmazone, en Río Magdalena, número 326, colonia La Otra Banda, de dicha demarcación.

Lee también: ¿Por qué Cofepris recomendó no utilizar Vitacilina?

Así operaba ilegalmente la farmacia

En las investigaciones, Cofepris detectó el modus operandi de este establecimiento, basado en la atención a clientes en internet, a través de la página electrónica “En Línea con tu Imagen”; ahí, los usuarios agendaban citas médicas virtuales en las que se les expedían documentos equivalentes a órdenes de compra para adquirir los medicamentos controlados.

Estos documentos ostentaban en sus rótulos el nombre de un centro de atención telefónica llamado “Das Servicios en Salud”, cuyo domicilio, de acuerdo con su página en línea, es la misma que la de Farmazone, en la alcaldía Álvaro Obregón. Toda la operación se realizaba desde las oficinas de otro centro de atención telefónico llamado “Medagsa Farmacia”, pero con el mismo domicilio que Farmazone y “Das Servicios en Salud”.

Cabe mencionar que, en la base de datos de licencias sanitarias de farmacias, droguerías y boticas de Cofepris, existe el registro de Medagsa como farmacia. Sin embargo, no existe registro formal de Farmazone ni de “Das Servicios en Salud”, a pesar de que dicen estar ubicadas en el mismo domicilio que Medagsa, por lo que no cuentan con número de licencia y no tienen autorización para comercializar medicamentos.





FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Lee también: Cofepris llama a denunciar venta ilegal de Clonazepam, utilizado en retos virales

Sin permisos para vender y con recetas irregulares

Los verificadores sanitarios encontraron cajas del medicamento controlado empaquetado, con guías para su envío a través del servicio de mensajería, lo cual no está permitido por Ley General de Salud.

También hallaron recetas médicas con nombres de diferentes consultorios y médicos, las cuales presentaban irregularidades como: firmadas en blanco, indicaciones para la administración de medicamentos prellenadas y la ausencia de fechas de emisión.

FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Representantes de farmacia intentan sobornar a verificadores

El personal técnico de Cofepris encargado de realizar esta diligencia denunció que mientras realizaban la verificación, representantes de Farmazone intentaron sobornarlos para evitar las sanciones correspondientes, ofreciéndoles un pago superior a 100 mil pesos.

Los verificadores rechazaron la conducta ilegal y procedieron a colocar los sellos de suspensión que correspondían por las irregularidades detectadas en el establecimiento.

Lee también: AMLO instruye a Cofepris atender problema de desabasto de medicamentos psiquiátricos en Sonora