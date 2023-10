La comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, se tornó en una serie de acusaciones entre el funcionario y diputados del PAN por el supuesto uso de recursos públicos para la promoción de su imagen y el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

El panista Ricardo Rubio señaló que Ulloa se ha dedicado a promocionar su imagen como aspirante a gobernar Tlalpan.

“Eso secretario es actuar maliciosamente, violando las reglas de neutralidad, haciendo promoción personalizada con recursos públicos, muy probablemente violando el [artículo] 134 constitucional, y además dejando imposibilidad de que quienes también quieren competir por ese cargo de otras fuerzas políticas compitan en igualdad de circunstancias. Entonces eso es trampa, secretario, no haga trampa, si quiere competir hágalo legalmente conforme a la ley”, enfatizó el panista, al tiempo de advertir que interpondrán denuncias por actos anticipados de campaña.

Al tomar la palabra, el secretario se refirió al caso de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez.

“Identificamos entre las penumbras y la oscuridad el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, eso sí es corrupción, se edificaron edificios permitidos por la autoridad local y yo agradezco a muchos que aquí conocen mucho de la materia que ustedes saben que el certificado de uso de suelo es lo que otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los cuatro documentos adicionales es facultad única y exclusiva de la alcaldía, quien da el último documento, que es la terminación de obra, es la alcaldesa o el alcalde”, puntualizó.

El diputado del PVEM, Jesús Sesma, respaldó al secretario y aseguró que de vivir en Tlalpan, votaría por él.

“No sé sobre las pancartas que han enseñado, no puedo decir que usted las mandó a hacer o no. Eso claramente usted va a tener que responder, pero si alguien me gustaría que estuviera en alguna alcaldía bajo la experiencia y el trabajo que ha hecho usted en la secretaría, es su servidor. Sí me gustaría verlo en un terreno político posterior a esta secretaría y lo digo de frente, hay algunos otros secretarios que no, en el caso de usted, si está en su proyecto continuar en la vida pública pues cuente con el voto, no vivo en Tlalpan pero si es necesario me mudo para allá”, remarcó.

Retiro de publicidad

Como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno capitalino, el titular de la Seduvi informó que se ha retirado 92% de la publicidad ilegal, donde en su mayor parte fueron quitados por las mismas empresas, lo que significó un ahorro para el gobierno central de más de 300 millones de pesos.

Destacó que se han quitado mil 71 medios publicitarios de azotea —de mil 200 registrados—, “para salvaguardar la seguridad, la integridad física y patrimonial de la población, eliminando el riesgo que representan las estructuras metálicas en materia de protección civil, y además, favorecer la recuperación del paisaje urbano”.

Destacó que se han eliminado riesgos en edificios, al retirar 9 mil 639 toneladas de estructuras metálicas, en las que cada una pesa entre tres y 15 toneladas.