El PAN capitalino interpuso una queja en contra de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por la pinta de bardas con su imagen y con la leyenda #EsRosaIcela.

Al acudir a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a presentar la querella, los panistas explicaron que presumiblemente estas bardas están siendo pintadas con recursos públicos que, bien, pueden invertirse en mejorar la seguridad en la capital.

De acuerdo al diputado local Ricardo Rubio, la funcionaria federal, en un intento por buscar ser jefa de Gobierno, ha pintado bardas por toda la CDMX en un acto desesperado para ser vista en Morena, algo similar a lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en el país.

“Está pintando toda la Ciudad demostrando que quiere ser jefa de Gobierno, pero cayendo en actos anticipados de campaña. Eso es algo que nosotros no podemos permitir y que ella, como funcionaria ataque al Estado democrático de derecho, genera una inequidad en la contienda y deja sin posibilidad de permanecer en un equilibrio de competencia”, explicó el diputado por Coyoacán.

Lee también: PAN de CDMX exige justicia y respeto al debido proceso en caso de Christian Von Roehrich

Corcholatas de Morena ya hacen campaña de manera ilegal: Ricardo Rubio

En la oposición, añadió, no hemos ni siquiera elegido a nuestro candidato o candidata, pero las corcholatas de Morena ya hacen campaña de manera ilegal e institucional.

“Ellos desprecian el Estado de Derecho y las reglas, desprecian la ley, pero nosotros haremos valer lo que la normatividad establece. Sí son actos de campaña, ya la Sala Superior lo ha determinado de esa manera que, aunque no ha iniciado el proceso electoral, todo aquello que se vincule con el proceso electoral como una aspiración legítima debe regirse en reglas electorales cuando se den los tiempos o se abran las convocatorias de los institutos políticos, para registrarse”, abundó.

Al respecto, el representante del PAN en la Ciudad de México, Andrés Sánchez Miranda, comentó que la secretaria Rosa Icela Rodríguez mejor debería ocuparse en ayudar a la jefa de gobierno a mantener la Ciudad libre de criminales y garantizar tranquilidad a las mujeres.

“Después de casi cuatro años de gobiernos de Morena, sabemos que lo único que hacen es campaña. Vivimos el sexenio más violento en la historia del país, con desapariciones forzadas, homicidios dolosos, pero la secretaria federal, hace campaña en la Ciudad de México, ignorando la responsabilidad que le asignaron, en vez de hacer promoción con sus logros, lo hace con bardas”, dijo.

Sánchez Miranda dijo que, no es casualidad que estas bardas aparezcan justamente un año antes de la elección.

“Eso no lo vamos a permitir en Acción Nacional y lo seguiremos denunciando. No importan las veces que tengamos que estar aquí, no vamos a tolerar un solo acto más de precampaña ilegal”, concluyó.









Imposible dejar de ver como actúa la #4TaDeformación, mientras la Ciudad de México se cae a pedazos ellos están en campaña, por eso denuncie a #RosaIsela por promoción personalizada con recursos públicos.



Sigan así, porque los capitalinos ya estamos cansados de permitir que… pic.twitter.com/b1tovBqdfK — Ricardo Rubio (@ricardorubiot) April 23, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd