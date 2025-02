La Presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, afirmó que hubo irregularidades en el proceso de insaculación de los 276 candidatos a la elección judicial que se realizará el próximo 1 de junio que llevó a cabo el Congreso de la Ciudad de México.

“Por su puesto que lo que querían era que las y los capitalinos no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando. Hubo nombres repetidos, incluso hubo que parar la sesión en varias ocasiones porque les faltaba gente. Nombres que habían salido insaculados que en la lista del Congreso de la Ciudad de México que no salieron. Imagínate el cochinero y así estamos en la ciudad y en el país”, dijo.

Dijo esto después de la inauguración de un Punto Violeta en la sede del PAN CDMX en compañía de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, donde la lideresa le partido blanquiazul en la capital afirmó que el proceso de insaculación se realizó con opacidad e intervención de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Estuvo fatal; mandan citar a las cuatro de la tarde para que sea a las ocho de la noche, en realidad comienzan a las diez y se la avientan en lo oscurito toda la madrugada. Fue un proceso que terminó a las cinco de la mañana (...) Es un proceso que en teoría viene limpio, que es un proceso que está pensado, que está analizado. ¿Por qué la Jefa de Gobierno lo tiene que hacer en lo oscurito? Tenemos que estar al pendiente y exigir que la Jefa de Gobierno no haga de cara a las y los capitalinos”, dijo.

Al ser cuestionada casos de aspirantes a un cargo en el Poder Judicial con posibles vínculos con la delincuencia, Luisa Gutiérrez Ureña afirmó que la ciudadanía deberá de revisar cada uno de los perfiles.

“No puede estar juzgando aquel que tiene nexos con el crimen organizado, que ha cometido delitos (...) Tenemos que revisarlos como ciudadanía. Sin duda, lo que está buscando Morena es que no revisemos estos perfiles y además, lo han hecho de una manera tal que incluso desde los partidos políticos, no podemos hablar del proceso, no nos podemos involucrar”, dijo.

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) informó que, a través de su Comité de Evaluación para la elección judicial 2025, realizó la insaculación de 276 personas aspirantes registradas ante el órgano judicial, a cargos de jueces, magistrados y magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial.

