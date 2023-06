La dirigencia del PAN en la Ciudad de México, celebró el anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que dejará su cargo el próximo viernes, para contender en la encuesta interna de Morena rumbo a los comicios presidenciales de 2024.

El presidente del PAN en la capital del país, Andrés Atayde Rubiolo, aseveró que la salida de Claudia Sheinbaum, es "sin duda la mejor noticia que pueden recibir las y los chilangos", pues señaló las constantes ausencias, omisiones y pendientes que deja la actual mandataria.

"Por supuesto que en Acción Nacional celebramos que Claudia Sheinbaum haya decidido dejar su cargo. Hace meses que ya habíamos planteado su renuncia, sobre todo ante las distracciones que tenía por su aspiración política", dijo.

En un comunicado, el líder del PAN capitalino, señaló que "el constante ausentismo" de Sheinbaum Pardo, demostró el uso político de recursos públicos con fines electorales al margen de la ley electoral y propició que todos los problemas públicos se hicieron más grandes.

Asimismo, apuntó que el gobierno de la mandataria concluye con saldo negativo, pues señaló la tragedia de la Línea 12 de Metro; aumento en los feminicidios; el uso de la ivermectina durante la pandemia de Covid-19; la falta de agua que profundiza cada día más; y, poco crecimiento económico.

Ante la salida de mandataria, Atayde Rubiolo consideró indispensable que su próxima sucesora o sucesor, se comprometa a gobernar de tiempo completo.

“La nueva o nuevo Jefe de Gobierno no debe ser un títere. Exigimos una Jefa o Jefe de Gobierno de tiempo completo, que se ponga a trabajar y resuelva, a la brevedad, los pendientes que Claudia Sheinbaum no pudo o no quiso resolver, sobre todo en materia de seguridad, movilidad y empleo”, dijo.

Sustituto de Sheinbaum debe "retomar pendientes": Federico Döring

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció a favor de que Claudia Sheinbaum deje su cargo como jefa de Gobierno y advirtió que la o el sustituto deberá estar dispuesto al diálogo con todas las fuerzas políticas y a retomar los pendientes que deje la mandataria.

En un comunicado, la bancada blanquiazul señaló que apoyará la separación del cargo de manera definitiva, tal como lo anunció Sheinbaum Pardo la tarde de hoy.

Federico Döring Casar, coordinación de la bancada indicó que el nuevo perfil de titular del Ejecutivo local, debe ser alguien que retome todos los pendientes que quedan en la Ciudad, principalmente, la reactivación de la Línea 12, tras la tragedia de mayo de 2021.

“Acción Nacional exhorta, a la aún jefa de Gobierno, a que el perfil de la persona que se busque impulsar en consenso con Morena, sea alguien dispuesto a hacer política, dispuesto a vivir en la pluralidad, así como dispuesto al diálogo con todas las fuerzas políticas”.

El panista afirmó que es "urgente" que se pueda garantizar una mejor gobernabilidad en la Ciudad de México y que quien llegue al Gobierno, tenga una visión más plural.

“Nos parece una buena idea la renuncia de Sheinbaum, ella ya no estaba al frente de la Ciudad desde hace varios meses, los ciudadanos nos hemos cuidado solos y nosotros como ciudadanos también ya sabíamos que la Ciudad de México estaba descabezada", señaló.







