Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Alrededor de 30 padres de familia realizaron un bloqueo vial la mañana de este martes sobre la avenida Miguel Othón de Mendizábal, a la altura de Calzada Santa Ana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como protesta por el incremento en el costo de las colegiaturas.

Los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos, lo que generó afectaciones viales en la zona y retrasos para automovilistas y transporte público que transita por esta importante arteria.

De acuerdo con los inconformes, las colegiaturas han registrado aumentos que consideran excesivos, situación que ha impactado directamente en la economía de las familias, por lo que exigieron diálogo y soluciones por parte de las autoridades correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para resguardar la zona y realizar labores de vialidad, mientras se mantenía el bloqueo.

