Alrededor de 30 padres de familia realizaron un bloqueo vial la mañana de este martes sobre la avenida Miguel Othón de Mendizábal, a la altura de Calzada Santa Ana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como protesta por el incremento en el costo de las colegiaturas.

Los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos, lo que generó afectaciones viales en la zona y retrasos para automovilistas y transporte público que transita por esta importante arteria.

Lee también CDMX condonará parcialmente predial y agua por obras del Tren Interurbano; aplicará descuentos en 2026

De acuerdo con los inconformes, las colegiaturas han registrado aumentos que consideran excesivos, situación que ha impactado directamente en la economía de las familias, por lo que exigieron diálogo y soluciones por parte de las autoridades correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para resguardar la zona y realizar labores de vialidad, mientras se mantenía el bloqueo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL