Esta tarde, una unidad de estuvo involucrada en un cerca de la estación La Diana de la Línea 7, en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó como saldo cuatro personas lesionadas. Al respecto, Metrobús informa:

Los hechos ocurrieron sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez. De acuerdo con las cámaras de la unidad, debido al congestionamiento vial en la zona, presuntamente, el autobús maniobraba a menos de 5 km por hora, intentando pasar entre los a la altura de Sevilla y Reforma cuando ocurre el impacto en el costado derecho de la unidad, con una camioneta de carga que permanecía atravesada en la vialidad.

De inmediato el operador detuvo la marcha y dio aviso al Centro de Control, desde donde se solicitaron servicios médicos para brindar atención a cuatro personas que después de la valoración no ameritaron traslado.

La unidad fue desalojada y se mantuvo en sitio. Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien determine la situación jurídica de los conductores; Metrobús colaborará con la autoridad en lo que se requiera y dará seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas.

