Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks EN VIVO - Minuto a minuto

México envía dos buques a Cuba; lleva más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Cuba advierte que se queda sin combustible para aviación; aerolíneas evalúan modificar vuelos internacionales

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

La alcaldía Cuauhtémoc informó que realizó un operativo de verificación animal en el Parque México, en la colonia Hipódromo, en el que no se registraron ni se llevó a cabo el retiro de rescatistas. "No se acreditaron supuestos de maltrato ni condiciones que ameritaran medidas de aseguramiento", indicó.

Locales de alcaldía Cuauhtémoc durante inspección de animales. Foto: Especial.
publicó el pasado 8 de diciembre que alrededor de 20 rescatistas y animalistas independientes solicitaron a la alcaldía Cuauhtémoc y al Gobierno capitalino autorizaciones para volver a dar en adopción a perros en el Parque México, luego de que se les prohibiera utilizar este espacio para este fin.

Mientras que la demarcación aclaró que, tras las quejas de vecinos, se acordó que se instalen una vez al mes.

Animales durante inspección en alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.
Detalles del operativo para el bienestar animal

En un comunicado, la alcaldía señaló que, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), se revisaron 53 animales, entre 33 perros y 20 gatos, pertenecientes a 12 asociaciones y rescatistas independientes.

Aseguró que la inspección veterinaria confirmó que todos los ejemplares se encontraban en condiciones generales adecuadas de salud y sin riesgo para su integridad.

Detalló que el operativo tuvo un carácter preventivo y de acompañamiento, llevándose a cabo en atención a denuncias ciudadanas, así como a recomendaciones institucionales en materia de bienestar animal.

"Las observaciones detectadas fueron puntuales y subsanables, como la falta temporal de agua a libre disposición o carnets de vacunación incompletos en cuatro casos, situaciones que fueron atendidas y notificadas sin representar riesgo inmediato", mencionó.

Comentó que las autoridades realizaron revisiones físicas individuales y solicitaron documentación veterinaria, levantando actas de verificación como parte del seguimiento institucional.

Locales de alcaldía Cuauhtémoc durante inspección de animales. Foto: Especial.
