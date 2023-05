La comparecencia de Clara Brugada ante comisiones unidas de Alcaldías y Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México se convirtió en una auténtica “guerra” de comparaciones entre las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.

Diputados de oposición señalaron que se vive mejor en Benito Juárez y que la alcaldía gobernada por Santiago Taboada tiene mejores resultados, por ejemplo, en seguridad, empleo y desarrollo económico; mientras que los morenistas reviraban y señalaban lo contrario y atacaban al alcalde con el tema del llamado cártel inmobiliario, prácticamente toda la comparecencia fue así y cada uno mostraba sus datos.

Lo anterior, porque cabe recordar que Clara Brugada y el alcalde panista aspiran a la jefatura de gobierno, por lo que los legisladores de sus respectivos partidos buscaban dejarlos lo mejor parado posible.

Ante esto, Clara Brugada dijo que no se pueden medir peras con manzanas porque “la alcaldía que me digan” cabe dos o tres veces en Iztapalapa. No obstante, dejó claro que, en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, lo que pasa en Iztapalapa es menor a lo que se ve en la Benito Juárez. Asimismo, resaltó que el territorio que gobierna tiene menos subejercicio y menos llamadas al 911 que la demarcación panista.

En este sentido, subrayó que no es lo mismo dar mantenimiento que construir. “Mientras que en algunas alcaldías el tema es mantenimiento, y qué bueno que el tema sólo sea mantenimiento, en otras alcaldías no sólo hay que mantener la escuela, hay que construir la escuela desde abajo; mientras que en unas alcaldías el tema es remodelar los centros deportivos, en otras como Iztapalapa hay que construir esos centros deportivos, construir la infraestructura, porque esa es la desigualdad que existe”.

Asimismo, puntualizó que en la alcaldía no hay ningún Cártel Inmobiliario y que, aunque le busquen, no van a encontrar nada.

“En Iztapalapa no hay Cártel Inmobiliario y de ninguna manera vamos a estar permitiendo algún asunto de corrupción de ningún funcionario que, a cambio de permitir construcciones ilegales, les den departamentos o dinero, eso no. Así que lo digo categóricamente busque, y yo creo que para esta comparecencia han de haber buscado y rebuscado qué le sacamos a Clara… y no, aquí les digo claramente que nosotros no lo hemos permitido”, sostuvo.

La alcaldesa llevó un poste, maquetas y un periódico mural para ejemplificar algunas de las acciones de su gobierno. El poste, que colocó a las afueras del Congreso, fue para mostrar que no sólo sirve para dar luz a las calles, sino que también permite proyectar mensajes con contenido de género para “así poder seguir construyendo una cultura de paz y una comunidad segura para todas las mujeres de Iztapalapa”.

Las maquetas fueron de algunas de las 12 Utopías que se tienen en la alcaldía, su programa estrella, y aprovechó para anunciar que se están construyendo seis más. “En el 2022, las Utopías recibieron a más de cuatro millones de personas”.

La alcaldesa morenista aseguró que las Utopías se han convertido en un semillero de aprendizaje deportivo, cultural y de bienestar social, con perspectiva de derechos, de género, de niñez, de juventudes, de envejecimiento digno y de diversidad sexual, que contribuye a la convivencia y a la transformación personal, familiar, comunitaria y social.

Por último, lamentó que durante esta comparecencia se hayan dicho mentiras y verdades a medias.

“Mienten, mienten como lo hace Taboada cuando dice que lo persiguen políticamente, así que nosotros no somos corruptos, no hicimos del gobierno una empresa para extorsionar y defraudar, para hacer negocios inmobiliarios no estamos gobernando. Ellos pusieron a sus esposas, a sus parientes como prestanombres y recibieron propiedades y sumas grandes de dinero”, concluyó.

Al salir del Congreso fue arropada por simpatizantes quienes gritaban “es un honor estar con Clara hoy, es un honor estar con Clara hoy”, y también inauguró el poste luminoso.