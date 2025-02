Tultepec, Méx.— Locatarios del fraccionamiento Real de Tultepec recuerdan a Héctor Hernández Cañas como un hombre que no se peleaba con nadie y al que sus clientes estimaban mucho, al ayudarles a la recuperación de sus mascotas.

Al veterinario lo hirieron con una arma punzocortante y murió el pasado 7 de febrero.

Frente al inmueble de Faunaria, nombre que Hernández Cañas le dio a su negocio donde daba consultas veterinarias y servicio de estética, conocidos y clientes colocaron una ofrenda con veladoras, flores y cartulinas con mensajes como “Gracias por tu noble labor profesional”, “En nuestras vidas, por un tiempo, en nuestros corazones por siempre. Vuela alto amigo”.

El sitio se mantiene bajo resguardo policial, pues sobre la calle Hacienda Real hay una patrulla de seguridad pública municipal estacionada, toda vez que las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para esclarecer los hechos.

Trabajadores de negocios cercanos a Faunaria declararon estar temerosos de represalias si dan declaraciones. Sin embargo, afirmaron que el veterinario de 45 años de edad llevaba más de 15 años prestando sus servicios en el fraccionamiento, además de ser muy solicitado y conocido.

“Yo llevé a mi perrita y a un loro. A los dos me los curó. Me sorprendió cuando me enteré que había fallecido. Nos tomó por sorpresa todo porque no era mala persona”, declaró una vecina del fraccionamiento Real de Tultepec.

Héctor Hernández Cañas ya había denunciado a través de sus redes sociales a una pareja que lo amenazó y extorsionó, a raíz de la muerte de una perrita. Le pidieron 50 mil pesos para cesar los ataques y una campaña que montaron en su contra para desprestigiarlo, pues lo acusaban de negligencia médica, y él justificó que los dueños de la perrita no siguieron los cuidados correspondientes después de la operación.

“Vimos que publicó en sus redes sociales que lo habían atacado. Yo vi unas fotos que subió donde salía vendado y puso que los dueños de la perrita lo seguían intimidando. Días después me entero que murió, y la verdad es que me sorprendió bastante. Yo le llevé a mi Jackie para estética y siempre me lo dejaba bien bonito”, mencionó otra de las vecinas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que sigue con las investigaciones de la muerte del veterinario Héctor Hernández Cañas, mientras que de la pareja que le pidió el dinero y que quedó grabada por las cámaras de seguridad del local, vecinos señalaron no haberla visto.