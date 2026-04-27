La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso con cielo parcialmente nublado para este lunes 27 de abril en la Ciudad de México.

Se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la capital, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 18:00 horas.

Además de vientos con rachas fuertes en el norte, oriente y poniente de la CDMX, entre las 16:00 y 20:00 horas.

En las próximas 25 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 30° Celsius por la tarde, mientras que la mínima ascenderá a 16° Celsius.

También se esperan lluvias e intervalos de chubascos; no se descarta caída de granizo y actividad eléctrica. Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

Para este lunes, se prevé ambiente muy #caluroso, cielo parcialmente nublado con aumento de nublados. Se esperan #lluvias e intervalos de chubascos, no se descarta caída de granizo y actividad eléctrica.



Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#Temperatura máxima: 30 °C… pic.twitter.com/TEbxdONpOv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 27, 2026

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mahc/LL