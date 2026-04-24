La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso después del mediodía de este viernes 24 de abril en la Ciudad de México, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28° Celsius.

Entre las 15:00 de la tarde y las 18:00 horas se esperan temperaturas altas, particularmente en el norte, centro, oriente y poniente de la capital.

Después del mediodía se espera cielo mayormente nublado con lluvias ligeras aisladas, especialmente en el sur. Además, se prevé que haya viento variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 28° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15°C.

Para el sábado 25 de abril se espera un aumento en las temperaturas y lluvias ligeras aisladas, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Ayer, la dependencia emitió un aviso especial por altas temperaturas previstas a partir de este sábado, debido a una onda de calor que permanecerá durante tres días con afectaciones en la capital.

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afcl