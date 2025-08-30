Más Información

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

¿Cuál es la ruta del Maratón de la Ciudad de México? Aquí te decimos las alternativas viales

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las : Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 16:00 y las 00:00 horas del

Por lo anterior, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantearlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

También se espera la caída de granizo para este sábado. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Asimismo, se les solicita evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

