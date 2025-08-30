La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 16:00 y las 00:00 horas del domingo 31 de agosto.

Por lo anterior, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantearlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

También se espera la caída de granizo para este sábado. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Asimismo, se les solicita evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

