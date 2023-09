La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que seguramente los presidentes de los partidos de oposición en la Ciudad no le tienen cariño, pero “les convengo”.

En entrevista, tras inaugurar dos canchas en el Jardín Ramón López Velarde, precisó que la contienda en la oposición se ha cerrado entre ella y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; además dijo que no se iría a otro partido en caso de no ser favorecida, aunque le aconsejó al PAN, PRI y PRD no dejarle fuera y cerrar filas, de lo contrario serían destrozados “por un animal político” como Ricardo Monreal.

Detalló que el senador con licencia es un gran operador político y que sabe operar desde abajo “como las hormigas”, por lo que la oposición debe tener cuidado. Asimismo, descartó buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno por otro partido.

“Son ellos los que nos deben de impulsar y cerrar filas (partidos), si nosotros no cerramos filas, pues ya vemos que un animal político nos puede destrozar. Conmigo cuentan. Yo no soy de estar aquí y allá, soy mujer de una sola palabra y línea; entonces, soy oposición y voy a ir en contra de Morena, voy a operar en contra de Morena, no voy a dejar que nadie más se quede con la Cuauhtémoc a menos que la vaya cuidar y sea de la oposición”, abundó.

En este sentido, pidió a los partidos no dejarla fuera de la jugada y cerrar filas, de lo contrario podrían perder lo ganado en 2021.

“Entonces yo le aconsejo a la alianza que cerremos filas, que hagamos equipo, que no nos dejen fuera del proyecto, que nos escuchen, que no nos minimicen, que nos respeten y que cerremos filas porque de otra manera vamos a terminar entregándole nuevamente a Morena lo que ya se había ganado, no solamente las nueve alcaldías, sino el gobierno de la Ciudad, así que hay que cerrar filas”, indicó.

Y añadió: “Seguramente no hay cariño (de las dirigencias locales), ni les caigo bien, pero les convengo. Yo considero que en el Frente está cerrado entre Taboada y yo, quien no lo quiera vero aceptar, ya es cuestión de los partidos políticos”.

Por último, explicó que su licencia al cargo será por 60 días, aunque confió en no volver a la Cuauhtémoc, pues ganará el proceso interno del Frente Amplio “si Dios y la gente nos lo permite”.