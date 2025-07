La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que en la Ciudad de México no se aceptará la xenofobia ni la discriminación contra personas de otros países que vengan a vivir a la capital.

“Aquí no aceptamos xenofobia ni discriminación, no porque vengan de otros países a vivir en la ciudad los vamos a maltratar. Aquí se recibe a todas y todos, son bienvenidos y bienvenidas. Es necesario rechazar la discriminación y la xenofobia porque es un deber moral y una obligación ética y política, en esta Ciudad de México, capital de la transformación, todas y todos caben, pero no hay espacio para el odio ni la exclusión”, afirmó.

Al encabezar la entrega de apoyos del Ingreso Ciudadano Universal, Brugada Molina reiteró su postura en contra de la discrimacion hacia las personas de otras nacionalidades que vienen a la CDMX a vivir, y aseguró que su administración trabajará para enfrentar el problema de la gentrificación con una propuesta que arraigue a la gente en sus barrios y colonias.

“Aquí no odiamos a nuestros vecinos, aquí pondremos reglas claras, pero no odiamos a los vecinos. Aquí reafirmamos que somos una ciudad que abraza las diferencias y que la diversidad que existe en esta ciudad nos enriquece. Trabajaremos, como lo hemos dicho públicamente y lo reitero, trabajaremos en temas como la gentrificación o la exclusión. Pronto estaremos haciendo una propuesta que enfrente este problema y que arraigue a la gente en sus barrios y colonias, pronto estaremos también presentando públicamente lo necesario para que esta ciudad siga siendo una ciudad de todas, de todos y de todes”, enfatizó.

