La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del domingo 23 de noviembre de 2025.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Leer también: Jazlyn Azulet, nieta de Alicia Matías, regresó a México tras ser hospitalizada por quemaduras en EU

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Y redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 23/11/2025, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/TWtYfdmBwG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr