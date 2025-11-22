Más Información

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, se activa por pronóstico de para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del .

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Y redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.

