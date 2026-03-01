El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) confirmó que ninguna asociación logró constituirse como partido político local, tal y como lo informó EL UNIVERSAL hace unas semanas.

En el informe final presentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización se precisa que durante enero de 2025 el Instituto recibió 12 notificaciones de intención de organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como partido político local, de las cuales solamente siete cumplieron los requisitos establecidos: Fuerza Popular Línea de Masas, APL; Movimiento Laborista CDMX; Movimiento de Liberación Juvenil; Voces Mayas por la Soberanía de México; Tlatoani Voz de Todos; Constitucionalidad Democrática por México y Ecos de Reconciliación.

A partir del 3 de marzo de 2025, estas siete organizaciones estuvieron en posibilidad de iniciar el proceso de afiliación mediante dos modalidades: la celebración de asambleas distritales o de demarcación territorial y la captación de afiliaciones a través de la aplicación móvil proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Dirección Ejecutiva implementó diversas acciones logísticas y operativas para acompañar a las organizaciones durante todo el proceso, entre las que destacan: la habilitación del Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Locales y del portal web; la capacitación a las organizaciones en el uso de aplicación móvil para el registro de las personas afiliadas y para la debida programación y celebración de las asambleas.

Además, la Dirección Ejecutiva realizó un proceso de capacitación estratégica al personal del Instituto, tanto de áreas centrales como de los órganos distritales, con la finalidad de que apoyaran en la certificación de las asambleas que, en su caso, realizaran las organizaciones, así como en la revisión de las afiliaciones en mesa de control.

A pesar de este esfuerzo institucional, únicamente dos organizaciones presentaron su calendario de asambleas, programando una en cada caso; sin embargo, ambas fueron canceladas por falta de quórum.

Al cierre del plazo legal para la captación de afiliaciones, esto es al 15 de enero de 2026, se registraron en total 804 personas afiliadas entre todas las organizaciones, siendo que cada una requería el equivalente al 0.26% del Padrón Electoral de la Ciudad de México, esto es 20 mil 611 personas afiliadas.

El informe concluye que ninguna de las siete organizaciones cumplió con los requisitos relativos al número mínimo de afiliaciones y de celebración de asambleas establecidos en la normativa y, en ese sentido, ninguna presentó su solicitud de registro como partido político local, para lo cual tenían hasta el 31 de enero del presente año.

