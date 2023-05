Nezahualcóyotl, Méx.- En Neza anduvieron con el “Pelo suelto”.

“A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco yo les digo negro”.





FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Y luego fueron con el “Doctor siquiatra”.

“Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta, se mata. Me pongo violenta, aviento adornos de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, sólo estoy desesperada”.

La locura fue colectiva. Más de 25 mil personas acudieron al concierto que ofreció Gloria Trevi en la explanada principal de Nezahualcóyotl.

El espacio fue insuficiente, por lo que los seguidores de la cantante mexicana tuvieron que acomodarse sobre la avenida Chimalhuacán donde se encuentra el palacio municipal para oír el repertorio que preparó.

Es la primera vez que la regiomontana se presenta en un evento público en la tierra del Coyote en Ayuno y lo hizo para festejar los 60 años de creación del municipio mexiquense que limita casi el 70% de su territorio con la Ciudad de México, como ninguna otra localidad metropolitana.





FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Y para muchos de los asistentes fue inolvidable el concierto que duró más de dos horas, en las que “La Trevi” se entregó al público que cantó con ella todos sus éxitos que ha conseguido en varios años de carrera artística.

Compartió el escenario con el Coro Gay de la Ciudad de México, del cual forma parte el alcalde morenista Adolfo Cerqueda.

FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

“Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda, porque todos me admiran”, cantaron ante el deleite de todos.

Noche gloriosa en Ciudad Neza, noche de todos, noche de Gloria Trevi.