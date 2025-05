La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que nada va a detener a su administración, que continuará gobernando desde el territorio, y que seguirán trabajando para la transformación de los pueblos de Tláhuac y de la Ciudad de México.

“Vamos a seguir gobernando desde el territorio, de la mano de ustedes. Y quiero decirlo fuerte y alto: nada nos va a detener. Vamos a seguir trabajando para la transformación de los pueblos de Tláhuac y de la Ciudad de México”, dijo desde San Juan Ixtayopan al anunciar mejoras en agua, seguridad, iluminación, movilidad y deporte para esta zona de la alcaldía Tláhuac.

Junto a los integrantes de su gabinete, expuso que “poco a poco” San Juan Ixtayopan se irá transformando gracias a que se duplicará la seguridad, se reiluminarán las calles, se garantizará el acceso al agua y se mejorará el transporte.

Lee también Investigan a policías por caso Ximena y José; SSC indaga presunta manipulación de evidencias

“Entonces, hoy es el anuncio no sólo del Cablebús, sino también de un proyecto de transformación de San Juan Ixtayopan. No sólo vamos a traer un gran proyecto de movilidad; de los proyectos más innovadores, el mejor transporte del mundo, para los que menos tienen. El mejor transporte del mundo para los más pobres. El mejor transporte del mundo para los pueblos originarios. No sólo eso, sino un proyecto que transforme la vida diaria de la gente. Que haya iluminación, que se tenga agua, que tengamos muralismo y cenefas, como pueblo originario, rescatando la identidad, los glifos, y además, un gran proyecto de deporte y cultura”, comentó.

Invitó a los secretarios de Agua, Movilidad, Seguridad y Obras para que le explicarán a las y los vecinos las obras que habrá en la zona.

El secretario del Agua, Mario Esparza, detalló que este año invertirán 145 millones de pesos para la rehabilitación del pozo Tecómitl y de distintas plantas potabilizadoras para mejorar el abasto de líquido.

Lee también Mauricio Tabe condena las medidas cautelares contra columna publicada por el periodista Héctor De Mauleón en el periódico EL UNIVERSAL

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, comentó que San Juan Ixtayopan se dividirá en dos cuadrantes, lo que significa que se va a duplicar el estado de fuerza y la vigilancia. Además, se implementará una estrategia especial contra el robo de vehículo y la extorsión.

En este sentido, la jefa de Gobierno, también anunció que se construirá una Estación de Policía. “Así que no están solos; no está solo San Juan Ixtayopan. Aquí está su Gobierno, aquí está su Gobierno y aquí está el Proyecto de Seguridad para todas y todos ustedes”.

Raúl Basulto, titular de Obras, expuso que colocarán nuevas luminarias, principalmente de 250 y de 170 watts; a su vez, llevarán el programa Yólotl-Anáhuac, para el mejoramiento de fachadas.

Lee también Motocicletas, al borde de ser problema de salud pública; especialistas alertan sobre su auge en CDMX

“Me dice la alcaldesa que también es un pueblo grande aquí, así que vamos a intervenir todas las calles y todas las callecitas y andadores, para que a través de las fachadas del pueblo se pueda recuperar la memoria histórica; se pueda conocer, como escuché muy bien, la siembra del elote. Así que también vamos a hacer murales con esta tradición y con todas las tradiciones que tiene el pueblo”, anunció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cifl