“Chicharrón”, el perrito que fue rescatado de manera heroica por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México durante la pasada Navidad, falleció de manera natural tras permanecer varios días bajo atención médica especializada.

De acuerdo con la información difundida, el can se encontraba en observación profunda y con cuidados permanentes; sin embargo, durante los últimos tres días dejó de comer y de tomar agua, lo que agravó su estado de salud. Especialistas señalaron que presentaba un severo daño interno, además de un fuerte impacto emocional derivado de las condiciones en las que fue localizado.

Muere "Chicharrón", el perrito rescatado de accidente vial en Navidad (05/01/2026). Foto: Especial

Pese a los esfuerzos del personal médico veterinario y al seguimiento constante que recibió desde su rescate, “Chicharrón” perdió la vida, dejando una profunda muestra de tristeza y solidaridad entre rescatistas y ciudadanos que siguieron su historia desde el primer día.

