Más Información

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón

Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón

Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Ecatepec, Méx.— El 74 % de los accidentes que se registran en Ecatepec y en el área metropolitana son a bordo de motocicletas, informó el subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, durante la campaña de concientización #ManejoSeguro.

En el evento celebrado en el Parque Ecológico Ehécatl, Faustino de la Cruz Pérez, secretario del ayuntamiento, destacó que el gobierno municipal trabaja en recuperar la movilidad en las calles, ya que “de todos es conocido que Ecatepec es un municipio donde las vialidades están devastadas, si contáramos los baches que hay en las vialidades primarias la verdad nos llevaríamos un enorme asombro”.

El subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna, explicó que las motos no son para carga ni para pasajeros, por lo que llamó a tener y hacer conciencia para que se reduzca el índice de incidentes y muertes, donde se ven involucradas estas unidades.

Los funcionarios de Ecatepec reiteraron el llamado a los conductores a no invadir los carriles confinados del Mexibús.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses