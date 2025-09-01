Ecatepec, Méx.— El 74 % de los accidentes que se registran en Ecatepec y en el área metropolitana son a bordo de motocicletas, informó el subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, durante la campaña de concientización #ManejoSeguro.

En el evento celebrado en el Parque Ecológico Ehécatl, Faustino de la Cruz Pérez, secretario del ayuntamiento, destacó que el gobierno municipal trabaja en recuperar la movilidad en las calles, ya que “de todos es conocido que Ecatepec es un municipio donde las vialidades están devastadas, si contáramos los baches que hay en las vialidades primarias la verdad nos llevaríamos un enorme asombro”.

El subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna, explicó que las motos no son para carga ni para pasajeros, por lo que llamó a tener y hacer conciencia para que se reduzca el índice de incidentes y muertes, donde se ven involucradas estas unidades.

Los funcionarios de Ecatepec reiteraron el llamado a los conductores a no invadir los carriles confinados del Mexibús.