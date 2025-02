Diputados locales de Morena y el PAN se enfrascaron en un debate, en el que no faltaron los insultos, acerca de la declaración informativa sobre la ocupación que tiene su propiedad, que deberán hacer los propietarios de inmuebles cuyo valor catastral supere los 4.5 millones de pesos, y sobre los lineamientos para aplicar esta medida.

Todo comenzó cuando la diputada de Morena Valentina Batres presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Grupo Parlamentario del PAN a conducirse con responsabilidad y evitar información falsa sobre las reformas legislativas aprobadas.

Desde tribuna, la diputada llamó mentirosos a los panistas por asegurar que las reformas al artículo 132 del Código Fiscal atentan contra la propiedad privada, y por aseverar que habrá multas para quienes no cumplan con esta declaración informativa a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF).

“El PAN tiene derecho a estar en contra de las reformas, eso no está a discusión. Lo que no tiene derecho es a mentir para manipular a la gente. Eso es indigno de un representante popular, es un insulto al pueblo y una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Nosotros en Morena no gobernamos con mentiras ni con terror, gobernamos con justicia, con principios y con responsabilidad. Y no vamos a permitir que la manipulación política se normalice, mucho menos si tiene por objeto hacer negocios particulares o ganar 15 minutos de fama”, dijo.

Recordó que los lineamientos recién aprobados por la SAyF estipulan que esta declaración informativa es opcional y no habrá multas para quien no lo haga. “El derecho fiscal es de aplicación estricta; es decir, sino son documentos no se aplica la sanción, es usted un muy mal abogado, pobre de la gente a quien defiende”, le gritó a Diego Garrido.

Por último, recalcó que únicamente cerca de 68 mil inmuebles deberían presentar esta declaración.

Como respuesta, Garrido aseveró que “Código mata lineamiento”, y recordó que las multas vienen establecidas en el artículo 466 del Código Fiscal, Fracción XI, que a la letra dice: “por no presentar los documentos a que se refiere el artículo 132 de este Código, o hacerlo extemporáneamente, multa de 4mil 272 a 10 mil 821”.

“¿Quién miente? Quien no lee la ley. El desconocimiento de la ley es tal y el desconocimiento de principios generales de derecho básicos también. Ahí está la pirámide de Kelsen, por más que ustedes emitan lineamientos diciendo que ya no van a multar, ese lineamiento no puede estar por encima de lo que dice el Código: Código mata lineamiento. Y a pesar de que salieron después con otra pifia desde el Gobierno diciendo ‘siempre sí es verdad que les pedimos información, pero no los vamos a multar’, bueno, el Código dice expresamente que sí hay multas, aquí quién está mintiendo, si así lo dice la Ley”, aseveró Garrido.

Garrido retó a Batres a aprobar su iniciativa para eliminar del Código Fiscal la presentación de esta declaración informativa, pero la legisladora se negó: “no se va a aprobar porque no genera un impuesto, no incrementa impuestos y porque ayuda y acompaña, con la ciudadanía, a información”.

Durante el debate, los panistas insistieron en que lo que marca el Código Fiscal debe prevalecer; mientras que los morenistas aseguraban que los lineamientos tienen “el mismo peso” y que la pirámide de Kelsen se quedó en los años 60s.

