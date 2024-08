La iniciativa del jefe de Gobierno, Martí Batres, para fijar límites en las rentas y que el incremento anual no sea mayor al índice inflacionario fue turnada a las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo, y de Administración y Procuración de Justicia, que encabezan el panista Ricardo Torres y el morenista Octavio Rivero, respectivamente.

Este turno fue rechazado por legisladores de Morena y de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, por considerar que esta propuesta debe ser analizada también por la de Vivienda, que dirige el morenista Gerardo Villanueva, y dejar fuera a la de Planeación del Desarrollo.

Durante la Comisión Permanente de ayer en el Congreso local, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, explicó que su criterio se basa en que “el contenido de la iniciativa se refiere a un criterio en el que el Estado crea la vivienda, por lo tanto tendría un impacto presupuestal como política pública, y no se plantea el derecho a la vivienda per se”.

Agregó que también se pide opinión a la Comisión de Vivienda.

En respuesta, Gerardo Villanueva dijo que no comparte la decisión de Salido porque “el tema de fondo es de vivienda, no de bodegas, no de naves industriales, no de establecimientos mercantiles… es el arrendamiento para uso habitacional; la opinión debe ser (...) de Vivienda”.

Tras la discusión, Salido pidió a los inconformes enviar por escrito su petición, la cual se analizaría el miércoles 7 de agosto.