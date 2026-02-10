Diputados de Morena, del PRI y PAN chocaron entre declaraciones y acusaciones por viaje de legisladores a la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Estados Unidos.

Este martes, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó un acuerdo mismo que fue aprobado con 38 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, para que la Junta de Coordinación Política del legislativo, emita lineamientos que regulen la representación institucional de integrantes del congreso capitalino en el extranjero, prohibiendo el uso de recursos públicos o la investidura legislativa en eventos que promuevan discursos de odio, discriminación o xenofobia.

Los diputados Tania Larios Pérez, del PRI, y Raúl Torres Guerrero, del PAN, en días recientes participaron en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la morenista Brenda Ruiz Aguilar, acusó que los legisladores no apoyaron a la comunidad migrante.

Morena impulsa regulación de viajes legislativos; PRI y PAN acusan censura en el Congreso CDMX. Foto: Especial.

“Presumen que van a hablar del narcotráfico acompañado del narcotraficante Francisco García Cabeza de Vaca. Qué vergüenza. Son una vergüenza para esta ciudad, son una vergüenza para este congreso. Cuando se supone que tienen que ir a defender a las y los migrantes, van y convalida a quienes los agreden todos los días con sus redadas, a quienes los tienen muertos de miedo, a quienes se llevan a los niños, a los niños y los separan de sus padres, pero a esos van y les aplauden”, acotó.

El diputado migrante, Raúl Torres calificó como cómico que legisladores de Morena se quejen de dos legisladores, “fuimos a hacer la chamba que no pueden hacer”. Además, señaló que el partido Morena es un “narcopartido”. La priista, Tania Larios aseguró que la medida de solicitar lineamientos de comportamiento es un un acto de Morena de censura, espionaje y represión al Congreso de la Ciudad de México, "también a la libertad política de expresarnos, de hablar en nombre de México, aquí y en el exterior las compañeras preocupadas de este triste momento que está viviendo el país, sumergido en la violencia, sumergido en el crimen organizado”, puntualizó.

Señaló que fue un foro contra el narcoterrorismo. Reclaman a ultranza la participación de dos legisladores en Washington, en un foro de combate al narcoterrorismo, que sea de paso, seis cárteles mexicanos han sido declarados como organizaciones terroristas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo, y la Nueva Familia Michoacana. ¿Han dicho Morena algo de eso? No, están callados, muertos de miedo porque saben que son cómplices, porque saben que ahí tienen Américo Villarreal, porque saben que ahí está el gobernador de Sinaloa, la gobernadora de Baja California, porque saben que está Mario Delgado y el líder del Cártel de La Barredora”, dijo.

