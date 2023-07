El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, afirmó que los gobiernos de Morena en la Ciudad “esconden la basura en la alfombra” y “juegan” con los números para generar la percepción de que los delitos van a la baja.

En el foro Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el panista lamentó que el Gobierno capitalino se diga que es el que más apoyo da a los que menos tienen, pero “no hay ni un sólo programa social para los policías, la gran mayoría de los policías no tienen acceso a vivienda popular”.

Afirmó que el país y su capital son un desastre en materia de seguridad y advirtió que la Ciudad “no puede estar condenada a que todos vivamos con miedo, la ciudad más grande del país no puede vivir aterrada, todos encerrados, que no puedas disfrutar el espacio público, que no puedas disfrutar irte en la noche a bailar, cenar, hacer lo que tengas que hacer”.

Taboada insistió en que en las alcaldías gobernadas por Morena juegan con los números para generar una percepción falsa de seguridad.

“Porque nos ha tocado ver cómo en las alcaldías donde gobierna el partido del gobierno esconden la basura en la alfombra, juegan con los números, te lo dicen. Juegan con los números para que parezca que van pa’ bajo, nos dicen los homicidios bajaron y las desapariciones subieron. ¿Cómo? Nos escondieron los homicidios, esa es la realidad”, enfatizó.