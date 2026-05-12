La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y detenciones en las líneas 7, 3, A, 6 y 8, lo que generó molestias entre los pasajeros debido a largos tiempos de espera y saturación en algunas estaciones.

¿Cuáles son las líneas del Metro CDMX que presentan afectaciones?

Línea 7

En la Línea 7, usuarios señalaron retrasos entre las estaciones Aquiles Serdán, Camarones y Refinería: “¿Qué onda con la Línea 7? Llevamos 10 minutos entre Aquiles Serdán y Camarones (N1416)” y “15 minutos parados entre Camarones y Refinería tren M0213”, escribieron pasajeros.

El STC indicó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

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Línea 3

En la Línea 3, pasajeros reportaron largos tiempos de espera en dirección a Indios Verdes y ausencia de trenes en algunas estaciones : “Buen día, ¿por qué está tardando el tren de Universidad a Indios Verdes?” y “¿Qué pasó en Línea 3? No hay trenes que vayan para Indios Verdes. Tenemos rato esperando en estación División del Norte”, expresaron usuarios.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

Línea A

En la Línea A, usuarios denunciaron que los convoyes permanecían detenidos por varios minutos en cada estación con dirección a Pantitlán: “¿Y ahora cuál es el pretexto para que en la Línea A dirección Pantitlán, se quede parado casi 10 minutos por estación?” y “¿Qué pasa en Línea A? Está haciendo base en todas las estaciones, más de 5 minutos y no avanzamos, informen por favor”, señalaron pasajeros.

El STC informó: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren”.

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Línea 6

En la Línea 6, usuarios reportaron demoras para abordar los trenes debido a largos tiempos de espera en los andenes: “¿Qué onda con la L6? Más de 10 minutos esperando para abordar un tren” y “Línea 6 ¿cuál es el problema??? Ya tardaron”, escribieron pasajeros en redes sociales.

Línea 8

En la Línea 8, usuarios señalaron saturación y detenciones de convoyes durante el servicio: “¿Qué pasó en la Línea 8? La saturación la estaban haciendo ustedes, los trenes los tienen detenidos”, reclamó un pasajero.

mahc/LL