Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de redes sociales el cierre temporal de varias estaciones debido a la segunda marcha de la Generación Z y al desfile cívico militar del 20 de noviembre.

En su comunicado, el organismo detalló que las siguientes estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y planificar su traslado:

Zócalo/Tenochtitlan , Línea 2

, Línea 2 Allende , Línea 2

, Línea 2 Pino Suárez , Líneas 1 y 2

, Líneas 1 y 2 Hidalgo , Líneas 2 y 3

, Líneas 2 y 3 Garibaldi , Líneas 8 y B

, Líneas 8 y B Revolución, Línea 2

El Metro señaló que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el adecuado desarrollo de las actividades programadas para este jueves.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales del STC para conocer la reapertura de las estaciones y considerar rutas alternas mientras duren las afectaciones por la movilización y los actos conmemorativos.

