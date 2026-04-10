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Ecatepec, Méx. - Un por su padrastro en la colonia San Martín Porres, mientras se encontraban dentro de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el padrastro identificado como Carlos “N” golpeó y atacó con un cuchillo al menor.

Presumiblemente, se encontraba bajo influjos de alcohol y .

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Los vecinos lo capturaron cuando intentó escapar y lo entregaron a la policía municipal quien acudió ante la llamada de emergencia de los habitantes.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo las investigaciones y levantar el cuerpo del menor.

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pjm / js

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