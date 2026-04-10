Ecatepec, Méx. - Un menor fue asesinado por su padrastro en la colonia San Martín Porres, mientras se encontraban dentro de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el padrastro identificado como Carlos “N” golpeó y atacó con un cuchillo al menor.

Presumiblemente, se encontraba bajo influjos de alcohol y drogas.

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Los vecinos lo capturaron cuando intentó escapar y lo entregaron a la policía municipal quien acudió ante la llamada de emergencia de los habitantes.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo las investigaciones y levantar el cuerpo del menor.

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