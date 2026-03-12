Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aseguraron más de 100 dosis de posibles drogas sintéticas como LSD, metanfetamina y cocaína, a través de la ejecución de un cateo en un inmueble en la alcaldía Tláhuac.

En el operativo también se capturó a un sujeto de 40 años, quien cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2002 por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También se aseguró un arma de fuego, tres cartuchos útiles y un cargador.

La SSC informó que policías realizaron trabajos de investigación en atención a varias denuncias ciudadanas por la presunta venta y almacenamiento de droga en un inmueble de la calle Manuel M. López, en la colonia Zapotitlán.

Los oficiales llevaron a cabo labores de inteligencia, tras lo cual, un agente del Ministerio Público presentó a un juez de control los datos de prueba recabados para solicitarle la orden de cateo.

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento judicial, elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de personal de las secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, ejecutaron el cateo en el predio señalado.

Durante el operativo se aseguraron 27 dosis de una sustancia rosa, 60 de aparente LSD, nueve de probable metanfetamina, 100 gramos de la misma sustancia y 40 dosis de supuesta cocaína.