En menos de 24 horas se registró el asesinato a tiros de tres personas, en distintos hechos, en calles de la Ciudad de México. En dos de los casos la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a los presuntos responsables.

A las 16:00 horas del martes, un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en la colonia Zentlapatl, en la alcaldía Cuajimalpa.

Horas más tarde, la SSC detuvo en la colonia Lomas del Padre, de la misma alcaldía, a un sujeto, cuyas características físicas coincidían con las del presunto agresor.

Hacia las 22:00 horas se reportó el asesinato de un hombre de entre 25 y 30 años, tras ser atacado con disparos de arma de fuego en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ayer por la mañana un sujeto fue asesinado a tiros en la colonia Consejo Agrarista, en Iztapalapa.

Por este caso, la SSC ubicó a dos hombres que parecían ser los implicados y fueron detenidos.

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