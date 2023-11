"Sentí un muy buen tiempo en el servicio y sobre todo porque ahorita no hay mucha gente, pero el cierre del otro tramo de la línea no me sirve, me complica demasiado", opinó Magdalena Soza, tras una semana de utilizar el tramo renovado de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Al igual que Magdalena, otros usuarios expresaron contento con los tiempos de servicio en el tramo que va desde Pantitlán hasta Isabel la Católica, aunque mostraron rechazo ante el cierre del resto de la línea desde Salto del Agua hasta Observatorio.

En la entrada de la Línea 1 en estación Pantitlán, alrededor de las 2 de la tarde se pueden encontrar los andenes con poca concurrencia, con personal del Metro entregado folletos sobre el cierre parcial de la línea, así como rutas alternativas para los usuarios.

Recorrido de 20 minutos de Pantitlán a Pino Suárez

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se midió un tiempo de 3.07 minutos en llegar cada unidad (la mitad del tiempo que en sus primeros días de servicio) y el recorrido desde Pantitlán hasta Pino Suarez tomó un lapso de 20 minutos, cinco menos que hace una semana

Entre Gómez farias y Zaragoza se detuvo el tren por varios minutos entre estaciones y a lo largo del recorrido, la unidad frenó brevemente en varias ocasiones.

La concurrencia en la unidad incrementó en la estación Gómez Farias y mantuvo el mismo número de pasajeros hasta estación Isabel la Católica, donde decidieron todos los pasajeros.

A las puertas de la estación, la mayoría de los usuarios hicieron filas para subir a los camiones de RTP y continuar hacia sus destinos, aunque otros tuvieron que caminar.

"Pues sí, los tiempos son buenos, pero no es de mucha ayuda si andan cerrando el otro tramo y como los camiones no me quedan, tengo que caminar más (...) yo creo que en total pierdo al menos media hora al día" expresó Mario, otro de los usuarios que apenas se acostumbran al nuevo funcionamiento de la línea 1.