Sin acuerdos “satisfactorios” y con un pliego petitorio que no ha sido aprobado en su totalidad, personal médico de la Ciudad de México todavía se encuentra inconforme por su transición al IMSS-Bienestar, ante la posibilidad de perder su antigüedad y sus prestaciones.

Belén Benítez López, representante del Hospital General Enrique Cabrera, explicó a EL UNIVERSAL que médicos, enfermeros, camilleros y demás personal piden transitar al programa federal “de manera pacífica” y con acuerdos que permitan garantizar el reconocimiento de su labor y antigüedad.

Dijo que en la tercera mesa de trabajo que sostuvieron el jueves con autoridades de Salud, no se aprobaron todas sus peticiones.

“La administración anterior prometió basificarnos; sin embargo, no sucedió; ahora estamos con este problema para ver cuál es el trato que podemos razonar con nuestras autoridades. El día de ayer [jueves] no se llegó a una conclusión satisfactoria. Tenemos un pliego petitorio del cual tal vez se nos aprobó la mitad de nuestras peticiones, y no son las más importantes”, expuso.

Señaló que derechos a los que deberían tener acceso personal basificado, como prestaciones o seguros, se les están negando por falta de presupuesto.

Ayer, el jefe de Gobierno, Martí Batres, dijo que la principal “inquietud” de los médicos es por la incertidumbre en “los tiempos” para incorporarse al sistema.