El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, hizo un llamado a alzar la voz, luchar por la libertad y la justicia en el país, y aseveró que en el momento político actual la oposición “no está para tibiezas”.

“El gobierno tiene que reconocer que esta lucha no es de partidos, es una lucha por la libertad y la justicia. No permitamos que nos roben el futuro, no permitamos que nos roben la esperanza. Sigamos levantando la voz, tomando las calles y luchando por la libertad”, afirmó.

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno en el Teatro Ángela Peralta, Tabe destacó logros en materia de seguridad, mejoramiento urbano y apoyos sociales, principalmente a las mujeres, el edil resaltó que Miguel Hidalgo “se defiende” con un gran equipo forjado en el trabajo y acostumbrado a luchar y a no rendirse.

“Sabemos ganarle al oficialismo, sabemos ganarle al dinero y al poder, sabemos trabajar y rendir cuentas, sabemos escuchar y responder, sabemos que en equipo siempre se logra lo que parece imposible”, dijo.

En su mensaje rechazó que el gobierno oficial “ha hecho criminalizar la protesta”, y advirtió que “encima de eso, no solamente ha criminalizado la protesta, se indignan de que se levante la voz, como si la crítica fuera solamente al gobierno, como si no fuera una expresión de indignación frente a lo que está pasando en el país”.

Mauricio Tabe hizo un llamado a "alzar la voz, luchar la libertad y la justicia en el país". Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Al enlistar los avances de su gestión, destacó que Miguel Hidalgo es una de las cuatro alcaldías más seguras de la Ciudad de México y resaltó que en sus cuatro años de administración, se lograron reducir los delitos casi a la mitad.

Resaltó que los programas sociales que se han puesto en marcha en su administración, son instrumentos para hacer justicia, no para ganar simpatías, por ello, destacó que se puso “primero a las mujeres” en todos los programas sociales con el objetivo de hacer el piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia de género.

“Todos los programas sociales están hechos para reconocer el trabajo que hacen las jefas de familia todos los días. Un trabajo que no tiene paga, no tiene reconocimiento, no puede renunciar y no tiene vacaciones”, dijo.

“Sabemos ganarle al oficialismo, sabemos ganarle al dinero y al poder, sabemos trabajar y rendir cuentas, sabemos escuchar y responder, sabemos que en equipo siempre se logra lo que parece imposible”, dijo. Foto: Carlos Mejía

Afirmó que la Miguel Hidalgo es número uno en generación de empleos, además de ser la alcaldía que más predial aporta a la Ciudad de México, con el 20% del total.

“Hemos reiluminado y arreglado las calles, en nuestros barrios y colonias populares que estaban muy abandonadas. Iluminamos todos nuestros parques y nuestras unidades habitacionales. Realizamos cientos de obras para hacer una alcaldía más caminable, con una visión en donde la gente, las familias, disfruten mucho más caminar en los espacios públicos, apostamos por deportivos públicos de primera. Adiós las chafadas de cuarta”, aseveró.

Asimismo, resaltó que se duplicó el presupuesto participativo en las colonias, por medio del programa “Peso a Peso” con el que aseguró, se da voz a la gente para decidir en qué se gasta el dinero que es de la gente y no del gobierno.

Afirmó que la Miguel Hidalgo es número uno en generación de empleos, además de ser la alcaldía que más predial aporta a la Ciudad de México, con el 20% del total. Foto: Carlos Mejía

El edil resaltó que se terminó con la corrupción de los programas sociales, pues ahora se hacen evaluaciones de los mismos, con el apoyo de la UNAM, para que los programas lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.

Entre los invitados al informe destacó la presencia del presidente nacional del PAN, Jorge Romero; la presidenta del PAN de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el senador Ricardo Anaya; el ex candidato a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada; la ex candidata Xóchitl Gálvez; el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez; de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo; de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos; así como ex alcaldes de la CDMX, Lía Limón y Gerardo Quijano.

