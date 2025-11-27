Más Información

El alcalde de Miguel Hidalgo, , exigió al Congreso de la Ciudad de México realizar una nueva mesa de trabajo con las comisiones de Hacienda y Presupuesto en las condiciones originales y de equidad como se dieron con el resto de las y los alcaldes, y de ser necesario en el propio Pleno, a fin analizar los para el siguiente año.

Recordó que si bien no se pudo realizar este miércoles la reunión de trabajo como estaba programada, al dejarlo plantado en el Salón al que fue citado, y de último minuto intentar cambiar la sede a un espacio sin las condiciones e de su gabinete, concejales y medios de comunicación, está en la total disposición de asistir.

“Claro que sí estamos dispuestos a rendir cuentas, estamos dispuestos a también a levantar la voz por nuestras vecinas y vecinos, no le tenemos miedo al debate público, al contrario, por eso el día de hoy entregaré un oficio al Congreso de la Ciudad de México para solicitar la reposición de la mesa de trabajo y que cuente con las mismas garantías y que si me quieren citar, también puedo acudir al pleno del Congreso a exponer el ejercicio del gasto 2025, los resultados y también el Proyecto de Presupuesto 2026”, precisó.

Tabe subrayó que el debate sobre los recursos públicos debe ser público y transparente, porque no es dinero del gobierno, es dinero de la gente y no debe quedar duda alguna sobre en qué gasta, sin embargo dijo que no aceptará condiciones distintas en las cuales se limite la participación de los concejales, del gobierno y de los medios de comunicación.

“Nosotros estamos convencidos de que utilizar el recurso público nos obliga a cumplir con el máximo principio de transparencia y que no quede duda y que si hay dudas las podamos aclarar. Nosotros no le tenemos miedo a la crítica, porque si tenemos la razón y contamos con la información, las dudas se despejan”, dijo.

Finalmente, el alcalde panista precisó que estará atento a la respuesta del Congreso de la CDMX.

“Entregaré este oficio para que sepan perfectamente que sí estamos dispuestos a explicar públicamente el presupuesto y que estamos esperando que el Congreso nos dé respuesta de la fecha, hora y lugar donde nos estarían citando para poder exponer las necesidades que tiene la alcaldía”, concluyó.

