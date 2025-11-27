El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, pero la mesa de trabajo en materia presupuestal programada con legisladores no pudo realizarse.

El edil llegó a las 13:00 horas al Salón Heberto Castillo, donde se tenía programada la mesa. Tocó e intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada, pues de última hora la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la morenista Valentina Batres, cambió el lugar de estos trabajos al Salón Luis Donaldo Colosio, que es más pequeño, alegando que los simpatizantes del panista, que se encontraban afuera del Congreso, estaban haciendo mucho ruido y pese a que se les pidió en varias ocasiones que le bajarán los decibeles, no hicieron caso.

Tabe señaló que no había condiciones en el Salón Luis Donaldo Colosio para realizar la mesa de trabajo, pues es pequeño, lo llamó “ratonera”, y no se permitió el acceso a concejales ni a funcionarios de su gabinete. “Pareciera más una trampa, que ya arreglaron todo para tener montado el show, a lo mejor ya está el escenario teatral puesto y yo no voy a caer en la trampa. Yo quiero condiciones institucionales. La única condición institucional es que cumplan con la ley, no que le den vuelta a la ley. Ya sé que les vale un cacahuate la ley, que la mandan al diablo y hacen lo que quieren; entonces, yo estoy donde me citan, donde citan a todos los alcaldes a comparecer”, mencionó el edil a las afueras del Salón Heberto Castillo.

“Estoy pidiendo que cumplan con la ley, con lo que plantearon en el acuerdo que se leyó en el pleno, que es el Heberto Castillo, que es el salón que tiene condiciones por el espacio. No que nos metan a una ratonera a puerta cerrada y sin la posibilidad de que estén los medios de comunicación, que estén los concejales y que esté el gabinete”.

El panista solicitó a Batres que los trabajos se realizaran como estaban previstos, en el Salón Heberto Castillo, y se comprometió a pedirle a sus simpatizantes bajar el volumen de sus porras, pero la legisladora de Morena comenzó la mesa de trabajo en el otro salón y argumentó que el alcalde no se presentó, por lo que anunció que le darían vista a la Secretaría de la Contraloría.

El alcalde lamentó el actuar de los legisladores morenistas, dijo que entregó por escrito, en tiempo y forma, su informe presupuestal, y para comprobar su asistencia al Congreso local se registró en la entrada, y fue a la puerta del Salón Luis Donaldo Colosio a decir que se encontraba en el otro salón esperándolos.

Descartó tener miedo y sostuvo que lo único que solicitó fueron las mismas condiciones que han tenido los otros alcaldes.

“No tengo ningún miedo, por eso estoy aquí. Nunca les he tenido miedo y los he enfrentado en la calle y les he ganado dos veces las elecciones, a pesar de que me han aventado al gobierno, toda la lana, las fiscalías y todo, no les tengo miedo, lo que no me gusta es la falta de respeto porque no es contra Mauricio Tabe, es contra la decisión de los vecinos”.

Posteriormente, los diputados de Morena convocaron a una conferencia en el lobby del Congreso para explicar lo sucedido. Tabe y los suyos hicieron lo propio, por lo que quedaron frente a frente.

El edil, con megáfono en mano, pidió que la mesa de trabajo se realizara en el salón que se había acordado; mientras que los morenistas lo acusaron de no presentarse.

Tabe se retiró ovacionado por sus simpatizantes, mientras que los diputados de Morena se quedaron sin hacer uso de sus pancartas.