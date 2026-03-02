El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aclaró que el espectáculo de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ está en pausa, por lo que, una vez que la empresa cumpla con todos los requerimientos, se podrá apreciar en el Parque Lira.

En rueda de prensa, acusó a Morena de boicotear este espectáculo que traería beneficios para las y los vecinos de la zona.

Subrayó que únicamente se dio autorización para ocupar una parte del Parque, y que, a juicio de la alcaldía, la empresa cumplió con todos los requerimientos, pero la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) determinó que hacía falta un permiso de construcción.

“No es una obra, es un espectáculo”, defendió el alcalde, quien recalcó que si la empresa cumple con todos los requisitos, el espectáculo inmerso abrirá sus puertas.

