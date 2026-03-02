El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, exhibió que la empresa Be Grand no ha cumplido, desde 2012, con las medidas de mitigación correspondientes por la construcción de un desarrollo inmobiliario de mil 850 departamentos en Lago Alberto 300, colonia Granada.

En conferencia de prensa, expuso que la manifestación de construcción le fue entregada a la empresa durante la administración morenista, la cual no procuró que se cumplieran con las medidas de mitigación, lo que hace suponer, dijo el edil, un caso de corrupción y que ahí “hay gato encerrado”.

El alcalde panista dejó claro que no están en contra del desarrollo urbano, ni en contra de las personas que ya habitan estos departamentos, sino que buscan que con estas obras de mitigación se beneficie a los vecinos de las zonas aledañas.

Ante esto, pidió a Be Grand cumplir con las medidas de mitigación correspondientes como el reencarpetado e iluminación de vialidades, de lo contrario no entregarán los permisos de uso y habitación. “No les estamos pidiendo un favor, es su obligación”.

Mauricio Tabe destacó que hay otras empresas muy cumplidas en la demarcación que ya completaron sus medidas de mitigación para tener un desarrollo urbano ordenado.

