El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la demarcación está en orden y calma tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, identificado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa, envió sus condolencias a los familiares de los 25 integrantes de la Guardia Nacional que perdieron la vida tras estos hechos, y mostró su solidaridad con las familias mexicanas que hoy no pueden salir de sus hogares por miedo.

Recalcó que están atentos a cualquier incidente, y pidió no propagar el pánico.

“Lo podemos decir con toda seguridad: Miguel Hidalgo está en orden y tranquilidad, porque lo más importante es informar con certeza y mantener la calma para no propagar el pánico. Las organizaciones criminales funcionan a partir del terrorismo que provocan a la población, y nosotros como autoridad estamos obligados a informar para que nuestras vecinas y vecinos puedan llevar acabo su vida con normalidad”, aseguró.

Mauricio Tabe resaltó que los criminales no merecen piedad ni abrazos, y subrayó que hay absoluta coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para prevenir cualquier eventualidad.

“Dar el mensaje de que estamos absolutamente coordinados para poder responder en caso de que haya una condición crítica, pero en este momento no hay ninguna situación crítica; por eso yo insisto en que la opinión sobre medidas adicionales está fuera de lugar y conviene que la autoridad sea la que responda puntualmente a las medidas que se tienen que tomar”, expuso el edil.

