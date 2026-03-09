Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este lunes mientras viajaba con su esposa y su hija rumbo a la escuela, en calles de la alcaldía Iztapalapa. La menor, de seis años, resultó lesionada durante el ataque y fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, policías fueron alertados vía radio sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Exploradores de Ejército de Oriente y Juan L. Enríquez, en la colonia Ejército de Oriente.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron dentro de un vehículo rojo a un hombre con manchas de sangre en el rostro y sin signos vitales. En el automóvil también viajaba una mujer, quien de inmediato trasladó por sus propios medios a la niña lesionada a un hospital para recibir atención médica.

Las primeras versiones señalan que los agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta tras realizar los disparos.

La zona fue resguardada por policías mientras se notificó al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. En tanto, autoridades analizan imágenes de cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de identificar y ubicar a los responsables del ataque.

