El jefe de Gobierno, Martí Batres, encabezó la entrega de mil 474 tarjetas de ‘Bienestar para Niñas y Niños, Mi beca para Empezar’ a estudiantes de primer ingreso al nivel básico del ciclo escolar 2023-2024, en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Me da mucho gusto estar aquí, con todos y todas ustedes, mamás y papás de Álvaro Obregón y decirles son muy bienvenidos a todos los programas sociales educativos del Gobierno de la Ciudad de México, que son para todas y todos sin excepción y sin discriminación alguna”, señaló.

El mandatario capitalino indicó que, desde hoy, las niñas y niños de nuevo ingreso al Preescolar tendrán este apoyo por los próximos 12 años, al ser un derecho constitucional que contempla, además, los seis años de primaria y los tres años de secundaria; además para que sigan estudiando la Educación Media Superior, el Gobierno de México otorga la beca “Benito Juárez”.

Lee también Buscan a Marisol Zárate, estudiante de la UNAM que desapareció tras salir de la facultad de contabilidad

Durante la entrega de tarjetas realizadas en dos actos, Martí Batres, detalló que el ingreso a la beca ‘Bienestar para Niñas y Niños, Mi beca para Empezar’, contempla también el acceso a los Programas ‘Uniformes y Útiles Escolares’, ‘Las Escuelas es Nuestra, Mejor Escuela’ y ‘Va Seguro’, los cuales forman parte de una política educativa integral que busca garantizar que cada niña y niño tengan posibilidad de concluir sus estudios hasta la universidad.

Al respecto, titular de la Autoridad Educativa Federal (AEF) de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, destacó que la beca ‘Bienestar para Niñas y Niños, Mi beca para Empezar’, representa la transformación de la educación en la capital del país y de la vida de las familias capitalinas.

Agregó que esta política educativa se consolida para beneficio social con tres ejes de acción, la generación de leyes, implementación efectiva de los recursos públicos y el trabajo de las autoridades.

Lee también Cae "La Jefa", lideraba banda de narcomenudeo, extorsión y homicidio que asolaba la CDMX y el Edomex

“Y quiero mencionar de manera muy especial a Martí, porque ¿cómo se hace una transformación? La primera es con leyes, ya se reformó la Constitución para que esto tenga una vida permanente y nadie pueda quitar esta beca. Lo segundo, es con recursos, si no se hubieran hecho ahorros, si no estuviera el dinero, no estaríamos ahorita entregando las tarjetas, sin recursos quedan nada más los discursos y esos no sirven de mucho. El tercero es el trabajo”, resaltó.

Cabe mencionar que la beca ‘Bienestar para Niñas y Niños, Mi beca para Empezar’, beneficia actualmente a un millón 250 mil alumnos de educación básica pública; otorga un apoyo mensual de 600 pesos a estudiantes de preescolar y Centros de Atención Múltiple (CAM); y 650 pesos a alumnos de primaria y secundaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv